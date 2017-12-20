Премьер требует, чтобы Укрзализныця срочно предоставила финплан на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Укрзализныця должна срочно предоставить правительству финансовый план на 2018 год. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Укрзализныця должна срочно предоставить правительству финансовый план на 2018 год, с учетом инвестиционных проектов", - подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Укрзализныця представила план реализации инвестиционных проектов. План касается прежде всего развития грузовых перевозок и предусматривает два направления: обновление подвижного состава и строительство новых грузовых вагонов.
Напомним, В.Гройсман поручил провести несколько расследований по работе Укрзализныци.