Прем’єр вимагає, щоб Укрзалізниця терміново надала фінплан на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Укрзалізниця має терміново надати уряду фінансовий план на 2018 рік. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Укрзалізниця має терміново надати уряду фінансовий план на 2018 рік, з урахування інвестиційних проектів", — наголосив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Укрзалізниця представила план реалізації інвестиційних проектів. План стосується, насамперед, розвитку вантажних перевезень та передбачає два напрямки: оновлення рухомого складу та будівництво нових вантажних вагонів.
Нагадаємо, В.Гройсман доручив провести кілька розслідувань щодо роботи Укрзалізниці.