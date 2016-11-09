Премьер Турции призвал Д.Трампа к скорейшей экстрадиции Ф.Гюлена
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США, до скорейшей экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота в июле, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Комментируя победу Д.Трампа, Б.Йылдырым отметил, что обращается к новому главе Белого дома с призывом об экстрадиции Ф.Гюлена.
"Если главарь террористов будет вскоре экстрадирован в Турцию, то в отношениях между Анкарой и Вашингтоном откроется новая страница", - сказал премьер Турции.
Б.Йылдырым также поздравил Д.Трампа с победой на выборах. "Желаю успехов Трампу. Уверен, что новый президент будет иметь возможность сделать вклад в еще большее развитие традиционно дружественных турецко-американских отношений, преодолеть разногласия на благо стратегического партнерства между двумя странами", - отметил премьер Турции.
"Думаю, будет учтено крайне чувствительное отношение Турции к вопросам борьбы с терроризмом в контексте политики США, приоритетом которой является мир и стабильность в регионе", - добавил Б.Йылдырым.