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Прем'єр Туреччини закликав Д.Трампа до швидкої екстрадиції Ф.Гюлена

Прем'єр Туреччини закликав Д.Трампа до швидкої екстрадиції Ф.Гюлена

Київ • УНН

 • 9801 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим закликав Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах в США, до швидкої екстрадиції Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту у липні, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Коментуючи перемогу Д.Трампа, Б.Йилдирим зазначив, що звертається до нового очільника Білого дому із закликом про екстрадицію Ф.Гюлена.

"Якщо ватажок терористів буде невдовзі екстрадований до Туреччини, то в стосунках між Анкарою і Вашингтоном відкриється нова сторінка", - сказав прем'єр Туреччини.

Б.Йилдирим також привітав Д.Трампа з перемогою на виборах. "Бажаю успіхів Трампу. Упевнений, що новий президент матиме можливість зробити внесок в ще більший розвиток традиційно дружніх турецько-американських відносин, подолати розбіжності на благо стратегічного партнерства між двома країнами", - зазначив прем'єр Туреччини.

"Думаю, буде враховано вкрай чутливе ставлення Туреччини до питань боротьби з тероризмом в контексті політики США, пріоритетом якої є мир і стабільність в регіоні", - додав Б.Йилдирим.

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