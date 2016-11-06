Премьер поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

"Поздравляю с профессиональным праздником - Днем работника социальной сферы Украины!

Современные цивилизационные процессы и социально-экономические вызовы, которые стоят перед нашим обществом, требуют оперативного и эффективного реагирования, рационального и продуманного обеспечения государством ключевых функций относительно защиты социальных ценностей человека – его жизни, здоровья, неприкосновенности, права проживать в безопасной среде.

Эти непреложные истины четко прописаны в Основном Законе нашей страны, и сегодня мы чествуем труд тех, кто это реализует на практике, кто стал наглядным примером служения людям. Работники социальной сферы с достоинством выполняют свой профессиональный долг и олицетворяют лучшие человеческие качества: неравнодушие, доброту, гуманизм", - говорится в сообщении.

Также Премьер подчеркнул объемы работы работников соцсферы.

"Объемы крайне сложной и ответственной социальной работы масштабные: реализация государственной политики по вопросам трудовых отношений, занятости, социальной защиты населения, безопасности труда, финансового обеспечения незащищенных граждан. Работники социальной сферы ежедневно помогают в решении вопросов, связанных с социальной адаптацией и профилактикой асоциального поведения. Они предоставляют консультации и всю необходимую информацию нашим гражданам, чтобы улучшить и сделать комфортными их отношения с органами государственной власти. Поэтому этот праздник является свидетельством признательности всего общества за нелегкий, но крайне важный труд.

Желаю работникам социальной сферы выдержки, профессионального роста, человеческого уважения и почета. С чувством большой благодарности желаю им и их семьям крепкого здоровья, достатка, согласия и мира", - подчеркнул он.

Напомним, Президент поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником.