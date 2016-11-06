Прем'єр привітав працівників соціальної сфери з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав працівників соціальної сфери з професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-слжубу КМУ.
"Вітаю з професійним святом – Днем працівника соціальної сфери України!
Сучасні цивілізаційні процеси та соціально-економічні виклики, які стоять перед нашим суспільством, такі, що потребують оперативного та ефективного реагування, раціонального та спланованого забезпечення державою ключових функцій щодо захисту соціальних цінностей людини – її життя, здоров’я, недоторканності, права проживати в безпечному середовищі.
Ці непорушні істини чітко прописані в Основному Законі нашої країни, і сьогодні ми вшановуємо працю тих, хто це реалізує на практиці, хто став наочним прикладом служіння людям. Працівники соціальної сфери з гідністю виконують свій професійний обов’язок та уособлюють найкращі людські якості: небайдужість, доброту, гуманізм", - йдеться в повідомленні.
Також Прем'єр наголосив про обсяги роботи працівників соцсфери.
"Обсяги вкрай складної та відповідальної соціальної роботи масштабні: реалізація державної політики з питань трудових відносин, зайнятості, соціального захисту населення, безпеки праці, фінансового забезпечення незахищених громадян. Працівники соціальної сфери щодня допомагають у вирішенні питань, пов’язаних із соціальною адаптацією та профілактикою асоціальної поведінки. Вони надають консультації та всю необхідну інформацію нашим громадянам, щоб покращити та зробити комфортними їх відносини з органами державної влади. Тому це свято є свідченням вдячності всього суспільства за нелегку, але вкрай важливу працю.
Бажаю працівникам соціальної сфери витримки, професійного зростання, людської поваги та шани. З почуттям великої вдячності зичу їм і їх родинам міцного здоров’я, достатку, злагоди та миру", - наголосив він.
Нагадаємо, Президент привітав працівників соціальної сфери з професійним святом.