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Премьер прибыл во Львовскую область с рабочим визитом

Премьер прибыл во Львовскую область с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Глава правительства начал рабочую поездку во Львовскую область, во время которой обсудит решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове", - скзаано в сообщении.

В.Гройсман проведет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львовском областном совете и в областной государственной администрации обсудит ситуацию на львовском полигоне бытовых отходов и обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове.

В рамках поездки В.Гройсман также осмотрит состояние реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.

Украинские Национальные Новости

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