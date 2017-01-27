Премьер прибыл во Львовскую область с рабочим визитом

"Глава правительства начал рабочую поездку во Львовскую область, во время которой обсудит решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове", - скзаано в сообщении.

В.Гройсман проведет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львовском областном совете и в областной государственной администрации обсудит ситуацию на львовском полигоне бытовых отходов и обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове.

В рамках поездки В.Гройсман также осмотрит состояние реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.