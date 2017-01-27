Прем'єр прибув на Львівщину з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув із робочою поїздкою до Львівської області. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
“Глава Уряду розпочав робочу поїздку до Львівської області, під час якої обговорить вирішення проблеми поводження із твердими побутовими відходами у Львові”, — скзаано у повідомленні.
В.Гройсман проведе засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій у Львівській обласній раді та в обласній державній адміністрації обговорить ситуацію на львівському полігоні побутових відходів та поводження з твердими побутовими відходами у Львові.
У рамках поїздки В.Гройсман також огляне стан реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру.