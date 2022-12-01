Премьер Польши продлил повышенную общенациональную тревогу до конца февраля

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“Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал новые распоряжения о продлении второго уровня тревоги (BRAVO) на всей территории Республики Польша и относительно польской энергетической инфраструктуры, расположенной за ее пределами, а также третьего уровня тревоги CRP (CHARLIE-CRP) ) на всей территории Республики Польша”, — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.

Там добавили: “Этот уровень вводится в случае события, подтверждающего вероятную цель террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о планируемом событии”.

Детали

Оповещение BRAVO носит превентивный характер и было введено в связи с геополитической напряженностью вблизи Польши, прежде всего связанной с войной в Украине, а также возможностью гибридных атак россии и беларуси, направленных на Польшу и другие страны Евросоюза.

Уровень оповещения CRP введен для противодействия угрозам в киберпространстве. CHARLIE-CRP является третьим из четырех уровней предупреждения в данной категории.

Приказы вступили в силу в четверг и будут действовать до 28 февраля.

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Уровень предупреждения об угрозах в киберпространстве впервые был повышен с ALFA-CRP до CHARLIE-CRP в феврале 2022 года.