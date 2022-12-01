Прем'єр Польщі продовжив підвищену загальнонаціональну тривогу до кінця лютого

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«Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав нові розпорядження про продовження другого рівня тривоги (BRAVO) на всій території Республіки Польща та щодо польської енергетичної інфраструктури, розташованої за її межами, а також третього рівня тривоги CRP (CHARLIE-CRP) на всій території Республіки Польща», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті МВС.

Там додали: «Цей рівень вводиться у разі події, яка підтверджує ймовірну мету терористичної атаки в кіберпросторі або отримання достовірної інформації про подію, що планується».

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Оповіщення BRAVO має превентивний характер і було запроваджено у зв'язку з геополітичною напруженістю поблизу Польщі, насамперед пов'язаної з війною в Україні, а також можливістю гібридних атак росії та білорусії, спрямованих на Польщу та інші країни Євросоюзу.

Рівень сповіщення CRP введено для протидії загрозам у кіберпросторі. CHARLIE-CRP є третім із чотирьох рівнів попередження у цій категорії.

Накази набули чинності у четвер і діятимуть до 28 лютого.

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Рівень попередження про загрози в кіберпросторі вперше було підвищено з ALFA-CRP до CHARLIE-CRP у лютому 2022 року.