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Премьер Польши назвал Polexit фейковыми новостями

Премьер Польши назвал Polexit фейковыми новостями

Киев  •  УНН

 • 15074 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Polexit - это фейковые новости", пишет УНН.

Цитата:

"Polexit - фейковые новости. Это вредоносный миф, которым оппозиция заменяет отсутствие представлений о правильном положении Польши в Европе. Такие методы используются, когда человек живет иллюзиями, а не фактами. Когда хочется обмануть себя и других", - написал Моравецкий в Facebook в ночь на 11 октября.

Детали

В воскресенье во многих польских городах и городках прошли демонстрации людей, протестующих, опасаясь выхода Польши с ЕС.

Опасения возникли после того, как в четверг Конституционный суд Польши решил, что в стране польское законодательство имеет приоритет над правом ЕС.

"Аналогичные судебные решения были вынесены во Франции, Дании, Германии, Италии, Чехии, Испании и Румынии. Они обнаружили, что институты ЕС иногда выходят за рамки компетенции, предоставленной им по соглашениям, в определенных видах деятельности, что противоречит национальным конституциям. Конституционный суд Польше уже заявлял о подобном в прошлом. Все обязательства по законодательству ЕС остаются в силе. Союз - слишком серьезное сообщество, чтобы переноситься в мир сказок", - успокоил Моравецкий соотечественников.

Между тем комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что "ни на секунду не верит, что будет Polexit". На радио France Inter Бретон добавил, что Европейская комиссия ожидает "на письменное решение (...), а потом мы его проанализируем".

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