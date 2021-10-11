Прем'єр Польщі назвав Polexit фейковими новинами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "Polexit - це фейкові новини", пише УНН.
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"Polexit - фейкові новини. Це шкідливий міф, яким опозиція замінює відсутність уявлень про правильне положення Польщі в Європі. Такі методи використовуються, коли людина живе ілюзіями, а не фактами. Коли хочеться обдурити себе і інших", - написав Моравецький у Facebook у ніч на 11 жовтня.
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У неділю в багатьох польських містах та містечках пройшли демонстрації людей, які протестували, боячись виходу Польщі з ЄС.
Побоювання виникли після того, як у четвер Конституційний суд Польщі вирішив, що у країні польське законодавство має пріоритет над правом ЄС.
"Аналогічні судові рішення були винесені у Франції, Данії, Німеччині, Італії, Чехії, Іспанії і Румунії. Вони виявили, що інституції ЄС іноді виходять за межі компетенції, наданої їм за угодами, у певних видах діяльності, що суперечить національним конституціям. Конституційний суд Польщі вже заявляв про подібне в минулому. Усі зобов'язання за законодавством ЄС залишаються в силі. Союз - занадто серйозна спільнота, щоб переноситися в світ казок", - заспокоїв Моравецький співвітчизників.
Тим часом комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що "ні на секунду не вірить, що буде Polexit". На радіо France Inter Бретон додав, що Європейська комісія чекає "на письмове рішення (...), а потім ми його проаналізуємо".