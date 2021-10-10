У Польщі проходять демонстрації через рішення Конституційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Замковій площі у Варшаві, а також у багатьох інших польских містах проходять проєвропейські демонстрації. Це реакція на рішення Конституційного суду, який постановив, що деякі положення законодавства ЄС несумісні з польською конституцією. Про це повідомляє TVN24, пише УНН.
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Згідно з недавнім рішенням Конституційного суду, національне право країни буде головувати над Брюссельським.
У відповідь на це рішення виконуючий обов’язки голови Громадянської платформи Дональд Туск того ж дня ініціював демонстрацію о 18:00 у неділю на Замковій площі. Він закликав до участі "всіх, хто хоче захищати європейську Польщу".
Демонстрації проходять в Кракові, Познані та інших містах, найбільше людей зібрала акція в Варшаві - понада тисяча осіб.
Нагадаємо
Конституційний суд Польщі 7 жовтня ухвалив, що деякі положення договорів ЄС і деякі рішення судів ЄС суперечать вищому закону Польщі. Це означає, що польський суд визнав верховенство законів Польщі над законами ЄС.