В Польше проходят демонстрации через решение Конституционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На Замковой площади в Варшаве, а также во многих других польских городах проходят проевропейские демонстрации. Это реакция на решение Конституционного суда, который постановил, что некоторые положения законодательства ЕС несовместимы с польской конституцией. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.
Детали
Согласно недавному решению Конституционного суда, национальное право страны будет председательствовать над Брюссельским.
В ответ на это решение исполняющий обязанности председателя Гражданской платформы Дональд Туск в тот же день инициировал демонстрацию в 18:00 в воскресенье на Замковой площади. Он призвал к участию “всех, кто хочет защищать европейскую Польшу”.
Демонстрации проходят в Кракове, Познани и других городах, больше всего людей собрала акция в Варшаве — более тысячи человек.
Напомним
Конституционный суд Польши 7 октября принял, что некоторые положения договоров ЕС и некоторые решения судов ЕС противоречат высшему закону Польши. Это означает, что польский суд признал верховенство законов Польши над законами ЕС.