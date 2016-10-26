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15 марта, 19:03 • 116431 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170445 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140357 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132627 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114116 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106243 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102002 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136796 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Премьер: вскоре правительство предложит новую систему пенсий

Премьер: вскоре правительство предложит новую систему пенсий

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительство работает над созданием справедливой системы пенсий в стране и вскоре предложит новую систему, что позволит получить людям справедливую пенсию. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду 26 октября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе .. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая позволит получить людям справедливую пенсию ", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что в Украине нужно обеспечить справедливое распределение пенсионных средств. В этом контексте глава правительства напомнил, что с 1 декабря "небольшим, но первым шагом" станет повышение минимальной пенсии на 10%.

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