Премьер: вскоре правительство предложит новую систему пенсий

"Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе .. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая позволит получить людям справедливую пенсию ", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что в Украине нужно обеспечить справедливое распределение пенсионных средств. В этом контексте глава правительства напомнил, что с 1 декабря "небольшим, но первым шагом" станет повышение минимальной пенсии на 10%.