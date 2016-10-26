Премьер: вскоре правительство предложит новую систему пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительство работает над созданием справедливой системы пенсий в стране и вскоре предложит новую систему, что позволит получить людям справедливую пенсию. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду 26 октября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе .. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая позволит получить людям справедливую пенсию ", - отметил В.Гройсман.
Премьер-министр также отметил, что в Украине нужно обеспечить справедливое распределение пенсионных средств. В этом контексте глава правительства напомнил, что с 1 декабря "небольшим, но первым шагом" станет повышение минимальной пенсии на 10%.