Прем'єр: незабаром уряд запропонує нову систему пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Уряд працює над створенням справедливої системи пенсій у країні і незабаром запропонує нову систему, що дасть можливість отримати людям справедливу пенсію. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу 26 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Ми працюємо над створенням справедливої системи пенсій у країні. Наступний наш крок буде присвячений наведенню порядку у пенсійній системі. Ми запропонуємо українському суспільству нову систему, яка дасть можливість отримати людям справедливу пенсію”, — зазначив В.Гройсман.
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Прем’єр-міністр також зазначив, що в Україні потрібно забезпечити справедливий розподіл пенсійних коштів. У цьому контексті очільник уряду нагадав, що з 1 грудня “невеликим, але першим кроком” стане підвищення мінімальної пенсії на 10%.