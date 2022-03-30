Премьер-министр Великобритании заявил, что отстранение путина от власти "не является целью его правительства"

Детали

Выступая перед Комитетом по связям Палаты общин, законодатели спросили Джонсона, согласен ли он с тем, что конечным результатом должен быть не только уход "россиян из Украины, но и Путина из Кремля?".

"Вполне ясно, что (отстранение путина от власти) не является целью правительства Великобритании. Мы просто стараемся помочь, защитить народ Украины, защитить его от абсолютно варварского и необоснованного насилия. Это то, что мы делаем", - ответил премьер-министр.

Джонсон также заявил, что санкции против россии должны быть жестче до тех пор, пока каждый российский сапог не будет вывезен из Украины.

"Я, конечно, не думаю, что ожидается, что G7 снимет санкции лишь потому, что в Украине было прекращение огня. Это опять-таки попадает в поле зрения Путина. На мой взгляд, мы должны продолжать усиливать санкции с помощью скользящей программы, пока все его войска не будут выведены из Украины", — сказал он.

Добавим

Вчера Москва заявила, что она "резко сократит военную активность", но официальные лица США скептически относятся к заявлениям россии, а Пентагон предупреждает, что переброска войск от Киева - это "перегруппировка", а не вывод войск.