Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що усунення путіна від влади "не є метою його уряду"

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Виступаючи перед Комітетом зв'язків Палати громад, законодавці запитали Джонсона, чи згоден він з тим, що кінцевим результатом має бути не лише відхід "росіян із України, а й путіна з Кремля?".

"Цілком ясно, що (усунення путіна від влади) не є метою уряду Великої Британії. Ми просто прагнемо допомогти, захистити народ України, захистити його від абсолютно варварського та необґрунтованого насильства. Це те, що ми робимо", - відповів прем'єр-міністр.

Джонсон також заявив, що санкції проти росії мають бути жорсткішими доти, доки кожен російський чобіт не буде вивезений з України.

"Я, звичайно, не думаю, що очікується, що G7 зніме санкції лише тому, що в Україні було припинення вогню. Це знову-таки потрапляє у поле зору путіна. На мій погляд, ми повинні продовжувати посилювати санкції за допомогою ковзної програми, доки всі його війська не будуть виведені з України", — сказав він.

Додамо

Вчора Москва заявила, що вона "різко скоротить військову активність", але офіційні особи США скептично ставляться до заяв росії, а Пентагон попереджає, що перекидання військ від Києва - це "перегрупування", а не виведення військ.