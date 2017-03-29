Премьер-министр Великобритании запустила Brexit

Сообщается, что официальное сообщение составляется в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Оно будет доставлено председателю Европейского совета Дональда Туска в среду, 29 марта.

Председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.