Премьер-министр Великобритании запустила Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, официально начинает процедуру выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) - Brexit, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сообщается, что официальное сообщение составляется в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Оно будет доставлено председателю Европейского совета Дональда Туска в среду, 29 марта.
Председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.
Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.