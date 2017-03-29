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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 101270 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131603 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139245 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121151 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106874 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107784 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104012 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Великобритании запустила Brexit

Премьер-министр Великобритании запустила Brexit

Киев • УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, официально начинает процедуру выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) - Brexit, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Сообщается, что официальное сообщение составляется в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Оно будет доставлено председателю Европейского совета Дональда Туска в среду, 29 марта.

Председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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