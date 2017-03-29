Прем'єр-міністр Великобританії запустила Brexit

Повідомляється, що офіційне повідомлення складається відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Воно буде доставлено голові Європейської ради Дональду Туску в середу, 29 березня.

Голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.