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Актуальне
Прем'єр-міністр Великобританії запустила Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії запустила Brexit

Київ • УНН

 • 12159 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з Європейського союзу (ЄС) — Brexit, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що офіційне повідомлення складається відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Воно буде доставлено голові Європейської ради Дональду Туску в середу, 29 березня.

Голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

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