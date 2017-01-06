Премьер-министр Великобритании посетит весной США для встречи с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй весной этого года посетит США для того, чтобы встретиться с избранным президентом страны Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, два ближайших помощника премьера - Фиона Хилл и Ник Тимоти - приезжали в США в декабре 2016 года для встречи с представителями команды Д.Трампа, чтобы договориться о визите Т.Мей в Соединенные Штаты.
"Мы рады, что оказались способны сделать так, чтобы это произошло. Премьер-министр рассчитывает, что посетит нового президента этой весной ", - заявили в британском правительстве.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Д.Трамп дал добро на встречу с Т.Мей.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Т. Мэй во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Д.Трамп выразила надежду на быстрое налаживание контактов между членами их команд.