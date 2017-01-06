Прем’єр-міністр Великобританії відвідає навесні США для зустрічі з Д.Трампом

За даними видання, два найближчих помічника прем’єра — Фіона Хілл і Нік Тімоті — приїжджали в США в грудні 2016 року для зустрічі з представниками команди Д.Трампа, щоб домовитися про візит Т.Мей в Сполучені Штати.

“Ми раді, що виявилися здатні зробити так, щоб це сталося. Прем’єр-міністр розраховує, що відвідає нового президента цієї весни,” — заявили в британському уряді.

Крім того, у відомстві додали, що Д.Трамп дав добро на зустріч із Т.Мей.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великобританії Т.​​Мей під час телефонної розмови з новообраним президентом США Д.Трампом висловила надію на швидке налагодження контактів між членами їх команд.