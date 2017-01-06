Прем’єр-міністр Великобританії відвідає навесні США для зустрічі з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей навесні цього року відвідає США для того, щоб зустрітися з обраним президентом країни Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на The Guardian.
За даними видання, два найближчих помічника прем’єра — Фіона Хілл і Нік Тімоті — приїжджали в США в грудні 2016 року для зустрічі з представниками команди Д.Трампа, щоб домовитися про візит Т.Мей в Сполучені Штати.
“Ми раді, що виявилися здатні зробити так, щоб це сталося. Прем’єр-міністр розраховує, що відвідає нового президента цієї весни,” — заявили в британському уряді.
Крім того, у відомстві додали, що Д.Трамп дав добро на зустріч із Т.Мей.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великобританії Т.Мей під час телефонної розмови з новообраним президентом США Д.Трампом висловила надію на швидке налагодження контактів між членами їх команд.