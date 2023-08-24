Премьер-министр Норвегии подтвердил передачу Украине: ЗРК NASAMS, систем ПВО IRIS-T и истребителей F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16, систем ПВО IRIS-T и зенитно ракетных комплексов средней дальности NASAMS, передает УНН с ссылкой на пресс-конференцию.
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“Мы продолжим поддерживать Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры. Сегодня утром я общался с вашими коллегами и видел определенные объекты, которые были разрушены российскими ракетами. Мы также хотим помочь в вопросах хранения газа для следующей зимы. Как мы это делали в прошлом году, мы повторим это в этом году”, - отметил Гар Стере.
Он также объявил о передаче Украине определенного количества наборов для разминирования. Премьер-министр отметил, что задача по разминированию очень важна, особенно на юге и востоке, где сейчас заминированы большие территории.
Также Норвегия продолжит работу с партнерами и будет убеждать их в необходимости передачи имеющихся у этих стран ЗРК NASAMS.
"В контексте ПВО мы также предоставляем системы IRIS-Т, которая также позволит защитить инфраструктуру и жизнь людей от беспилотников и ракет", - сказал глава правительства Норвегии.
Премьер-министр завершил свой доклад новостью о том, что Норвегия приняла решение о передаче Украине своих истребителей F-16.
“И наконец, господин президент, учитывая пункты нашего диалога, мы приняли решение передать Украине истребители F-16. Мы сейчас обсуждаем, когда и как”, отметил Гар Стере.
Напомним
Сегодня один из норвежских телеканалов сообщил, что Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16.
Таким образом Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.