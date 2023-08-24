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Премʼєр-міністр Норвегії підтвердив передачу Україні: ЗРК NASAMS, систем ППО IRIS-T та винищувачів F-16

Премʼєр-міністр Норвегії підтвердив передачу Україні: ЗРК NASAMS, систем ППО IRIS-T та винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 1715834 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16, систем ППО IRIS-T та зенітно ракетних комплексів середньої дальності NASAMS, передає УНН з посиланням на пресконференцію.

Цитата

“Ми продовжимо підтримувати Україну у відбудові енергетичної інфраструктури. Сьогодні вранці я спілкувався з вашими колегами та бачив певні об’єкти, які були зруйновані російськими ракетами. Ми також хочемо допомогти у питаннях зберігання газу для наступної зими. Як ми це робили минулого року, ми повторимо це цього року”, - зазначив Гар Стере.

Він також оголосив про передачу Україні певної кількості наборів для розмінування. Премʼєр-міністр зазначив, що завдання з розмінування дуже важливе, особливо на півдні та сході, де наразі заміновані великі території.

Також Норвегія продовжить роботу із партнерами та переконуватиме їх у необхідності передачі наявних у цих країн ЗРК NASAMS.

"У контексті ППО ми також надаємо системи IRIS-Т, яка також дозволить захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників та ракет", - сказав очільник уряду Норвегії.

Премʼєр-міністр завершив свою доповідь новиною про те, що Норвегія ухвалила рішення про передачу Україні своїх винищувачів F-16.

“І врешті, пане президент, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати Україні винищувачі F-16. Ми зараз обговорюємо, коли та як”, зазначив Гар Стере.

Нагадаємо

Сьогодні один з норвезьких телеканалів повідомив, що Україна отримає від Норвегії частину зі своїх винищувачів F-16.
Таким чином Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка заявила, що передасть Україні винищувачі F-16.

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