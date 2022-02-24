Премьер-министр Канады осудил нападение России на Украину и объявил о новых санкциях

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"Канада безоговорочно осуждает неспровоцированное и неоправданнон нападение России на суверенное демократическое государство Украина, — сказал он. - Наглое пренебрежение президентом Путиным международным правом, демократией и человеческими жизнями является огромной угрозой безопасности и мира во всем мире".

Детали

Трюдо заявил, что Канада вводит "суровые санкции", направленные против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей.

"Мы также наложим санкции на членов Совета безопасности России, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции, — сказал Трюдо. - Кроме того, с немедленным вступлением в силу мы прекращаем действие всех разрешений на экспорт в Россию и отменяем существующие разрешения. Эти санкции широкомасштабны. Они наложат серьезные расходы на причастных к этому российские элиты и ограничат способность президента Путина продолжать финансировать это неоправданное вторжение".

В своем обращении Трюдо также назвал действия Путина "самой большой угрозой для европейской стабильности со времен Второй мировой войны" и сказал, что он контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сказал ему (Зеленскому - ред.), что сегодня мы объявляем о решительных действиях и продолжаем поддерживать его и украинский народ", — сообщил Трюдо.

Ранее в четверг Трюдо встретился с партнерами Канады по G7, чтобы согласовать ответ на вторжение. Правительство Канады также тесно сотрудничает с НАТО и другими союзниками.

"Вместе мы ясно дали понять, что насилие, агрессия и нарушение международного права со стороны России не останутся безнаказанными, — заметил Трюдо. — Мы едины и непоколебимы в нашей поддержке суверенитета Украины, и мы солидарны с правом украинского народа определять свое собственное будущее в свободной и демократической стране".

Трюдо призвал Путина прекратить все "враждебные действия" против Украины и вывести из страны все военные и прокси-силы.

"И пока взгляды всего мира прикованы к лидерам, мы никогда не должны забывать о человеческой цене конфликта, — добавил он. - Невинные люди, в частности дети, сейчас сталкиваются с насилием и хаосом. В эти мрачные часы послание Канады Украине таково: вы не одиноки. Мы стоим с вами".