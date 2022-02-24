Прем'єр-міністр Канади засудив напад Росії на Україну та оголосив про нові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив вторгнення Росії в Україну під час брифінгу в четвер вдень і оголосив про новий набір санкцій. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Канада беззастережно засуджує неспровокований і невиправданий напад Росії на суверенну демократичну державу Україна, — сказав він. — Нахабна зневага президентом Путіним міжнародним правом, демократією та людськими життями є величезною загрозою безпеці та миру в усьому світі".
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Трюдо заявив, що Канада вводить "суворі санкції", спрямовані проти 58 фізичних та юридичних осіб, включаючи представників російської еліти та членів їхніх сімей.
"Ми також накладемо санкції на членів Ради безпеки Росії, включаючи міністра оборони, міністра фінансів та міністра юстиції, — сказав Трюдо. — Крім того, з негайним набуттям чинності ми припиняємо дію всіх дозволів на експорт до Росії та скасовуємо існуючі дозволи. Ці санкції широкомасштабні. Вони накладуть серйозні витрати на причетні до цього російські еліти та обмежать здатність президента Путіна продовжувати фінансувати це невиправдане вторгнення".
У своєму зверненні Трюдо також назвав дії Путіна "найбільшою загрозою для європейської стабільності з часів Другої світової війни" і сказав, що він контактував із президентом України Володимиром Зеленським.
"Я сказав йому (зеленському - ред.), що сьогодні ми оголошуємо про рішучі дії і продовжуємо підтримувати його і український народ", — повідомив Трюдо.
Раніше в четвер Трюдо зустрівся з партнерами Канади з G7, щоб погодити відповідь на вторгнення. Уряд Канади також тісно співпрацює з НАТО та іншими союзниками.
"Разом ми ясно дали зрозуміти, що насильство, агресія та порушення міжнародного права з боку Росії не залишаться безкарними, — зауважив Трюдо. — Ми єдині та непохитні в нашій підтримці суверенітету України, і ми солідарні з правом українського народу визначати своє власне майбутнє у вільній та демократичній державі".
Трюдо закликав Путіна припинити всі "ворожі дії" проти України та вивести з країни всі військові та проксі-сили.
"І поки погляди всього світу прикуті до лідерів, ми ніколи не повинні забувати про людську ціну конфлікту, — додав він. — Невинні люди, зокрема діти, зараз стикаються з насильством та хаосом. У ці похмурі години послання Канади Україні таке: ви не самотні. Ми стоїмо з вами".