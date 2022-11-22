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Премьер Эстонии: поведение Венгрии очень настораживает

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обеспокоена заявлениями Будапешта о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны санкциями против россии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ERR.

Цитата

"Поведение Венгрии очень настораживает. До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Пока идет одно, а делается другое, проблема не так велика, но я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - заявила она, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада по осуществлению правительством политики ЕС.

Детали

Каллас отметила, что еще одной проблемой является то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с россией. По ее мнению история показала, что всякий, кто строит свою безопасность или свое процветание на россии, рано или поздно будет обманутым и заплатит за это болезненную цену.

"Я очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и с Венгрией, по таким важным вопросам", - подытожила премьер-министр.

Напомним

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с речью в парламенте, во время которой пожаловался на санкции, введенные Западом против России, а также заявил, что война в Украине затянется на долгое время.

МИД Украины ответил на слова Орбана, указав, что если ЕС прекратит санкционное давление на рф, то ее танки будут в Будапеште "скорее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в москву".

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