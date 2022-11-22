Прем'єр Естонії: поведінка Угорщини дуже насторожує

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"Поведінка Угорщини дуже насторожує. Досі Угорщина також підтримувала ці санкції та погоджувалася з ними. Поки йдеться одне, а робиться інше, проблема не така велика, але я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною", - заявила вона, відповідаючи на питання депутатів після своєї доповіді щодо здійснення урядом політики ЄС.

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Каллас зауважила, що ще однією проблемою є те, що деякі країни Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з росією. На її думку історія показала, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання у росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це болючу ціну.

"Я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, зокрема і з Угорщиною, щодо таких важливих питань", - підсумувала прем'єр-міністр.

Нагадаємо

У жовтні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступав з промовою у парламенті, під час якої поскаржився на санкції, запроваджені Заходом проти росії, а також заявив, що війна в Україні затягнеться на довгий час.

МЗС України відповіло на слова Орбана, вказавши, що якщо ЄС припинить санкційний тиск на рф, то її танки будуть в Будапешті "швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися в москву".