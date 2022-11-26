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Премьер Бельгии прибыл в Киев: объявил о новой гуманитарной и военной помощи

Премьер Бельгии прибыл в Киев: объявил о новой гуманитарной и военной помощи

Киев • УНН

 • 998449 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо прибыл в Киев и объявил о новой гуманитарной и военной помощи. Об этом он сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Прибыл в Киев. После недавних сильных бомбардировок, стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", - отметил де Кроо.

Прибыл в Киев.

После недавних сильных бомбардировок, стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше.

В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь. pic.twitter.com/4oVNKl567x

— Alexander De Croo(@alexanderdecroo) November 26, 2022

Детали

Как пишет издание L'Echo, премьер-министр прибыл вместе с министром иностранных дел Белгии Аджей Лябиб.

Это первый визит премьер-министра Бельгии в Украину с 24 февраля и начала российского вторжения в страну. Этот визит проходит в "важный момент", признался де Кроо сопровождающим его журналистам.

"Народ Украины находится в опасности каждый день. Поэтому приезжая сюда, мы подаем важный сигнал, - сказал он. - Мы на заре зимы, и россия атакует мирное население. Это один из самых сложных моментов с начала боевых действий".

Премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии прибыли не с пустыми руками, пишет издание. "Они объявили, что Бельгия предоставит Украине дополнительную помощь в размере около 37,4 млн евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "кроме новой военной поддержки, эта помощь включает доставку B-FAST на зиму, включая генераторы, аптечки и спальные мешки, а также гуманитарную помощь через ЮНИСЕФ для доступа к воде, гигиене и санитарии, а также поддержку реабилитации и реконструкции".

В этом контексте Бельгия, как указано, будет сотрудничать, в частности, с Международной организацией по миграции (МОМ) с целью восстановления 14 больниц и инфраструктуры водоснабжения и отопления.

Со своей стороны, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила в Le Soir в эту субботу, что "Бельгия отправит в Украину "передовое оборудование", такое как мобильные лаборатории и подводные дроны". "Минобороны также научит многих украинских солдат", - пишет издание.

Дополнение

В целом Бельгия уже выделила Украине 221,7 млн ​​евро помощи с начала войны, которая распределилась следующим образом: 145 млн евро военной помощи и 76,7 млн ​​евро гражданской помощи, отмечает издание.

Украинские Национальные Новости

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