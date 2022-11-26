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Прем'єр Бельгії прибув до Києва: оголосив про нову гуманітарну і військову допомогу

Прем'єр Бельгії прибув до Києва: оголосив про нову гуманітарну і військову допомогу

Київ • УНН

 • 998451 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо прибув до Києва та оголосив про нову гуманітарну і військову допомогу. Про це він повідомив у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Прибув до Києва. Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше. Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу", - зазначив де Кроо.

Прибув до Києва.

Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше.

Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу. pic.twitter.com/4oVNKl567x

— Alexander De Croo(@alexanderdecroo) November 26, 2022

Деталі

Як пише видання L'Echo, прем'єр-міністр прибув разом з міністром закордонних справ Белгії Аджею Лябіб. 

Це перший візит прем'єр-міністра Бельгії до України з 24 лютого та початку російського вторгнення до країни. Цей візит відбувається у "важливий момент", зізнався де Кроо журналістам, які його супроводжують.

"Народ України перебуває у небезпеці щодня. Тому приїжджаючи сюди, ми подаємо важливий сигнал, - сказав він. - Ми на зорі зими, і росія атакує мирне населення. Це один із найскладніших моментів із початку бойових дій".

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Бельгії прибули не з порожніми руками, пише видання. "Вони оголосили, що Бельгія надасть Україні додаткову допомогу обсягом близько 37,4 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "крім нової військової підтримки, ця допомога включає доставку B-FAST на зиму, включаючи генератори, аптечки та спальні мішки, а також гуманітарну допомогу через ЮНІСЕФ для доступу до води, гігієни та санітарії, а також підтримку реабілітації та реконструкції".

У цьому контексті Бельгія, як вказано, співпрацюватиме, зокрема, з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) з метою відновлення 14 лікарень та інфраструктури водопостачання та опалення.

Зі свого боку, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила в Le Soir цієї суботи, що "Бельгія відправить в Україну "передове обладнання", таке як мобільні лабораторії та підводні дрони". "Міноборони також навчить багатьох українських солдатів", - пише видання.

Доповнення

Загалом Бельгія вже виділила Україні 221,7 млн ​​євро допомоги з початку війни, яка розподілилася таким чином: 145 млн євро військової допомоги та 76,7 млн ​​євро цивільної допомоги, відзначає видання.

 

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