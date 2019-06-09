Премьер Албании объявил местные выборы вопреки решению президента

Днем ранее президент страны Илир Мета заявил об отмене голосования. "В нынешних условиях невозможны настоящие демократические и репрезентативные выборы", - заявил он.

Рама назвал этот шаг президента "недействительным". "Илир Мета вчера решил свою судьбу и лишился права оставаться в должности", - заявил премьер, передает TV Klan. Конституционный суд Албании, который отвечает за решение таких конфликтов, не может вмешаться в ситуацию, поскольку в нем уже больше года нет кворума.

Мета объявил об отмене выборов на фоне жестких протестов против правительства страны, продолжаются с февраля этого года. Последняя протестная акция состоялась 8 июня. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, который обимае должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее голову обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции.

Республика Албания с населением в 2,9 миллиона человек является одной из самых бедных государств Европы. В конце мая Европейская Комиссия порекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Албанией о ее вступлении в блок.

Напомним, участие России в интеграционных процессах на Западе носит недружественный характер. Как сообщает информационное агентство MIA, данное утверждение сделал в воскресенье премьер-министр Албании Эди Рама в ходе совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках его краткосрочного визита в Тирану.