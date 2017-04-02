Премия "Народный герой Украины" прошла в Мариуполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107237 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164761 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120938 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119282 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113991 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105219 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107287 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156556 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Премия "Народный герой Украины" прошла в Мариуполе

Премия "Народный герой Украины" прошла в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 16005 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Мариуполе прошла самая престижная негосударственная премия "Народный герой Украины". Об этом корреспондент УНН сообщает с места происшествия.

В воскресенье, 2 апреля, прошла церемония награждения орденом “Народный Герой Украины”. Она прошла во Дворце культуры Металлургов. Приветствовали героев и гостей церемонии Александр Положинский, а также украинская группа “Тартак”.

Во время 22 торжественной церемонии, народные награды нашли еще 12 своих Героев. Троих из них уже посмертно.

“Народный Герой Украины” — это негосударственная награда, созданная волонтерами в 2015 году. Орден вручается тем людям, которые совершили подвиг, защищая независимость Украины. Представить кандидата к награждению может любой человек, нужно лишь обосновать свой выбор на странице проекта в Facebook.

Орден изготавливается из серебра, которое поступает со всего мира. На данный момент звание “Народный Герой Украины” носят 300 человек. Среди них бойцы, медики, волонтеры и журналисты, освещающие события на востоке нашей страны.

Напомним, 31 марта президент Украины Петр Порошенко наградил 11 украинских военнослужащих .

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