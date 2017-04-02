Премия "Народный герой Украины" прошла в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Мариуполе прошла самая престижная негосударственная премия "Народный герой Украины". Об этом корреспондент УНН сообщает с места происшествия.
В воскресенье, 2 апреля, прошла церемония награждения орденом “Народный Герой Украины”. Она прошла во Дворце культуры Металлургов. Приветствовали героев и гостей церемонии Александр Положинский, а также украинская группа “Тартак”.
Во время 22 торжественной церемонии, народные награды нашли еще 12 своих Героев. Троих из них уже посмертно.
“Народный Герой Украины” — это негосударственная награда, созданная волонтерами в 2015 году. Орден вручается тем людям, которые совершили подвиг, защищая независимость Украины. Представить кандидата к награждению может любой человек, нужно лишь обосновать свой выбор на странице проекта в Facebook.
Орден изготавливается из серебра, которое поступает со всего мира. На данный момент звание “Народный Герой Украины” носят 300 человек. Среди них бойцы, медики, волонтеры и журналисты, освещающие события на востоке нашей страны.
Напомним, 31 марта президент Украины Петр Порошенко наградил 11 украинских военнослужащих .