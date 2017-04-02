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Премія "Народний герой України" пройшла в Маріуполі

Премія "Народний герой України" пройшла в Маріуполі

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Маріуполі пройшла найпрестижніша недержавна премія “Народний герой України”. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця події.

У неділю, 2 квітня, пройшла церемонія нагородження орденом “Народний Герой України”. Вона пройшла в Палаці культури Металургів. Вітали героїв і гостей церемонії Олександр Положинський, а також український гурт “Тартак”.

Під час 22 урочистої церемонії, народні нагороди знайшли ще 12 своїх Героїв. Трьох з них вже посмертно.

“Народний Герой України” — це недержавна нагорода, створена волонтерами в 2015 році. Орден вручається тим людям, які здійснили подвиг, обороняючи незалежність України. Уявити кандидата до нагородження може будь-яка людина, потрібно лише обгрунтувати свій вибір на сторінці проекту у Facebook.

Орден виготовляється зі срібла, яке надходить з усього світу. На даний момент звання “Народний Герой України” носять 300 осіб. Серед них бійці, медики, волонтери та журналісти, що висвітлюють події на сході нашої країни.

Нагадаємо, 31 березня президент України Петро Порошенко нагородив 11 українських військовослужбовців.

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