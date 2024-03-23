Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

Министерство образования и науки учителей школ и профессионально-технических учебных заведений к участию в Global Teacher Prize Ukraine 2024. Победитель получит 1 миллион гривен на воплощение собственного образовательного проекта. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

Global Teacher Prize Ukraine 2024 - ежегодная премия для награждения выдающихся украинских учителей. Победитель получит 1 миллион гривен на воплощение собственного образовательного проекта, а также будет приглашен на Мировую премию Global Teacher Prize. Номинироваться могут учителя школ и профессионально-технических учебных заведений, которые сделали значительный вклад в профессиональную сферу и общество. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что также можно номинировать коллег, а отбор продолжается до 8 июля. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке: globalteacherprize.org.ua/apply-2024/.

Торжественная церемония награждения состоится 5 октября к Международному дню учителя, имена победителей объявят в эфире Национального телемарафона. Во время церемонии также отметят педагогов в номинациях "Молодой учитель", "Учитель-новатор", "Выбор украинцев" и вручат авторскую награду - "Выбор сердцем". - добавляют в МОН.

Напомним,

Первые курсы украинского языка для военнослужащих стартовали в Международный день родного языка, чтобы улучшить языковые навыки и продемонстрировать ответственное отношение к основам национальной идентичности.