Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру
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Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024
Министерство образования и науки объявляет Global Teacher Prize Ukraine 2024 - ежегодную премию, победитель которой получит 1 миллион гривен на реализацию собственного образовательного проекта.
Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека
Два человека были ранены, когда российские войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников.
Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко
Российский удар 22 марта стал крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны: одновременно было применено более 150 видов оружия, нанесен значительный ущерб Днепровской гидроэлектростанции, что привело к отключению электроэнергии в 12 областях, больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.
ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении
Российские оккупанты совершили 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении и еще два на Херсонском, понеся потери и отступив на исходные позиции, тогда как украинские воины продолжают укреплять свои позиции и не дают врагу выйти на новые рубежи.
Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники
В Мелитополе Главное управление украинской разведки и местное движение сопротивления провели успешную совместную спецоперацию, в результате которой было уничтожено около 20 российских оккупантов, два КАМАЗа и УАЗ Патриот.
Генсек ООН Антонио Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где застряли 7000 грузовиков с гумпомощью
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где 7000 грузовиков с гуманитарной помощью застряли из-за израильских процедур проверки.
россияне снова применили баллистику по Одесской области: без жертв и разрушений - Силы обороны Юга
Россияне выпустили баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М" из оккупированного Крыма, которая упала на открытую местность в Белгород-Днестровском районе Одесской области, не вызвав никаких жертв и разрушений.
Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров
Теперь будущие абитуриенты могут зарегистрироваться на ВНО через приложение "Дія" с помощью ID-карты или паспорта и активировать "Дія. Підпис" для удобной регистрации.
путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину
Путин объявил общенациональный траур 24 марта, выразил соболезнования семьям погибших, заявил, что Украина подготовила "окно" для стрелков, чтобы пересечь границу, и поклялся наказать всех причастных к стрельбе в московском торговом центре, в результате которой погибли 150 человек.
"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру
россия осуществила крупнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны, комбинируя различные виды оружия, такие как беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.