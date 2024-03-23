Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  126571 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  128043 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  132610 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  151662 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137483 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  242617 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126604 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137995 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130248 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142878 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  242617 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  364825 просмотра

Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

Министерство образования и науки объявляет Global Teacher Prize Ukraine 2024 - ежегодную премию, победитель которой получит 1 миллион гривен на реализацию собственного образовательного проекта.

Общество •   •  6580 просмотра
Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека

Два человека были ранены, когда российские войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников.

Война •   •  10518 просмотра
Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека

Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко

Российский удар 22 марта стал крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны: одновременно было применено более 150 видов оружия, нанесен значительный ущерб Днепровской гидроэлектростанции, что привело к отключению электроэнергии в 12 областях, больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.

Война •   •  14525 просмотра
Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко

ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении

Российские оккупанты совершили 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении и еще два на Херсонском, понеся потери и отступив на исходные позиции, тогда как украинские воины продолжают укреплять свои позиции и не дают врагу выйти на новые рубежи.

Война •   •  17337 просмотра
ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении

Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники

В Мелитополе Главное управление украинской разведки и местное движение сопротивления провели успешную совместную спецоперацию, в результате которой было уничтожено около 20 российских оккупантов, два КАМАЗа и УАЗ Патриот.

Война •   •  18984 просмотра
Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники

Генсек ООН Антонио Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где застряли 7000 грузовиков с гумпомощью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где 7000 грузовиков с гуманитарной помощью застряли из-за израильских процедур проверки.

Война •   •  19823 просмотра
Генсек ООН Антонио Гутерриш проверит ситуацию на границе с Газой, где застряли 7000 грузовиков с гумпомощью

россияне снова применили баллистику по Одесской области: без жертв и разрушений - Силы обороны Юга

Россияне выпустили баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М" из оккупированного Крыма, которая упала на открытую местность в Белгород-Днестровском районе Одесской области, не вызвав никаких жертв и разрушений.

Война •   •  22303 просмотра
россияне снова применили баллистику по Одесской области: без жертв и разрушений - Силы обороны Юга

Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

Теперь будущие абитуриенты могут зарегистрироваться на ВНО через приложение "Дія" с помощью ID-карты или паспорта и активировать "Дія. Підпис" для удобной регистрации.

Технологии •   •  19995 просмотра
Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину

Путин объявил общенациональный траур 24 марта, выразил соболезнования семьям погибших, заявил, что Украина подготовила "окно" для стрелков, чтобы пересечь границу, и поклялся наказать всех причастных к стрельбе в московском торговом центре, в результате которой погибли 150 человек.

политика •   •  24211 просмотра
путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину

"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру

россия осуществила крупнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны, комбинируя различные виды оружия, такие как беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

Война •   •  22166 просмотра
"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру