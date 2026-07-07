Премьер Норвегии повторил жест болельщиков «гребля викингов» на встрече с Зеленским

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре повторил празднование норвежских болельщиков «Гребля викингов», передает УНН.

Детали

Во время встречи Стёре и Зеленского один из репортеров спросил, обсудили ли лидеры победу сборной Норвегии над Бразилией, на что Стёре ответил: «Мы говорили об этом», а Зеленский парировал: «Я сказал, что поздравляю с этим».

Далее репортеры попросили обоих лидеров пожать друг другу руки и попозировать перед камерами, а один из них пошутил: «Не просите премьер-министра грести. Он это делает постоянно».

Стёре подыграл шутке, сделав характерный жест гребли, который часто используют норвежские болельщики для празднования.

Перед этим Стёре встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в британской резиденции в Анкаре. Оба премьера были одеты в футболки своих стран.

Во время встречи Стёре обратился к Стармеру: «Что ж, должен сказать, знаете, 45 лет назад, господин премьер-министр, Норвегия играла против Англии в квалификации, и мы победили. И радиокомментатор тогда сказал: "Мэгги Тэтчер, вы меня слышите? Ваши парни потерпели адский разгром"».

Стармер с улыбкой ответил: «Да, но вы упускаете из виду то, что Англия выигрывала Чемпионат мира только тогда, когда у власти было лейбористское правительство — в 1966 году. Так что теперь наше время»

«Поживем — увидим. Это будет отличный матч», — ответил Стёре Стармеру.

Как указали в британском правительстве, «начиная обсуждение, лидеры вспомнили успех Великобритании и Норвегии на Чемпионате мира по футболу».

«Премьер-министр подчеркнул силу сборной Великобритании и сказал, что хотя Великобритания и Норвегия являются близкими союзниками и друзьями, когда дело доходит до матча в субботу, все ставки отменены», — говорится в сообщении.

Отметим, сборная Норвегии встретится со сборной Англии в 1/4 финала Чемпионата мира в воскресенье, 12 июля.

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Дополнение

"Гребля викингов" (Viking Row Chant) - главный вирусный тренд Чемпионата мира по футболу 2026 года, который запустили норвежские болельщики. Идею придумал фанат Оле Фрейстад, празднуя возвращение своей сборной на мундиаль после 28-летнего перерыва.

Во время ритуала участники имитируют греблю, а после каждого взмаха толпа мощно скандирует норвежское слово "Row" (произносится как "Рю"), что переводится как "Греби".

Этот флешмоб стал настолько популярным, что норвежцы "гребли" на эскалаторах в

Бостоне, посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке, а депутаты норвежского парламента (Стортинга) даже повторили этот ритуал прямо во время рабочего заседания.

После матча с Бразилией, который завершился победой Норвегии - 2:0, норвежские игроки традиционно исполнили свою "греблю".

После чего тренд поддержала и норвежская армия.

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