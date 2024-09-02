Премьер Нидерландов о новом пакете помощи Украине: 80% пойдет на поддержку энергетической системы
Киев • УНН
80% нового пакета помощи от Нидерландов пойдет на поддержку энергетической системы Украины. Премьер-министр Дик Схооф сообщил о предоставлении комплектующих, газовых турбин и оборудования для разминирования.
80% нового пакета помощи Украине от Нидерландов в размере 200 млн евро пойдет на поддержку энергетической системы Украины. Об этом заявил премьер-министр Дик Схооф во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским, передает УНН.
«Нидерланды предоставляют новый пакет помощи в размере 200 млн евро, 80% которого пойдет на поддержку энергетической системы Украины. Речь идет о комплектующих материалах, газовых турбинах и тому подобное. Также оборудование для разминирования, психологической и медицинской помощи», - рассказал Схооф.
Дополнение
Схооф сообщал, что Нидерланды выделят Украине пакет помощи на 200 млн евро, для защиты и ремонта энергетической инфраструктуры.
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