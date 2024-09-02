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Прем’єр Нідерландів про новий пакет допомоги Україні: 80% піде на підтримку енергетичної системи

Прем’єр Нідерландів про новий пакет допомоги Україні: 80% піде на підтримку енергетичної системи

Київ • УНН

 • 29777 перегляди

80% нового пакету допомоги від Нідерландів піде на підтримку енергетичної системи України. Прем'єр-міністр Дік Схооф повідомив про надання комплектуючих, газових турбін та обладнання для розмінування.

80% нового пакета допомоги Україні від Нідерландів  у розмірі 200 млн євро піде на підтримку енергетичної системи України. Про це заявив прем’єр-міністр Дік Схооф під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, передає УНН.

"Нідерланди надають новий пакет допомоги у розмірі 200 млн євро, 80% якого піде на підтримку енергетичної системи України. Йдеться про комплектуючі матеріали, газові турбіни тощо. Також обладнання для розмінування, психологічної та медичної допомоги", - розповів Схооф.

Доповнення

Схооф  повідомляв, що Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на 200 млн євро, для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури.

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів посилення ППО та F-16 02.09.24, 17:29 • 22002 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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