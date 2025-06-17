Преимущественная часть средств, предназначенных на финансирование обороноспособности, возвращается в банковский сектор - НБУ

Преимущественная часть средств, которые правительство привлекает для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, пишет УНН.

Преимущественная часть средств, которые привлекает сегодня правительство для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным. Таким образом не "высушивается" ликвидность банковского сектора

Она также добавила, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выросли по сравнению с довоенным периодом.

В структуре банковских балансов доля вложений в ОВГЗ находится на уровне немного большем, чем довоенный уровень. Это примерно 26-27% в структуре банковских балансов. До войны это было немного больше 20%

По словам Рожковой, структура балансов НБУ выглядит приемлемой даже несмотря на значительные объемы финансирования дефицита бюджета через покупку ОВГЗ.

Сейчас, несмотря на значительные объемы финансирования дефицита бюджета через покупку ОВГЗ, структура балансов выглядит приемлемой даже несмотря на точку зрения различных экономических теорий и подходов

Рожкова также выразила надежду, что в 2025 году кредитный портфель будет расти такими же темпами. Она добавила, что пока не видит на этом направлении рисков для финансовой стабильности.

Мы ожидаем, что в 2025 году кредитный портфель будет расти такими же темпами – 20-25 %. Это будет балансировать вложения в ОВГЗ. Мы здесь не видим рисков для финансовой стабильности