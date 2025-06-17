Переважна частина коштів, призначених на фінансування обороноздатності, повертається у банківський сектор - НБУ

Переважна частина коштів, які уряд залучає для фінансування обороноздатності, повертаються до банківського сектору у вигляді виплат військовим. Про це повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, пише УНН.

Переважна частина коштів, які залучає сьогодні уряд для фінансування обороноздатності, повертаються у банківський сектор у вигляді виплат військовим. Таким чином не "висушується" ліквідність банківського сектору

Вона також додала, що облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зросла у порівнянні з довоєнним періодом.

В структурі банківських балансів частка вкладень в ОВДП знаходиться на рівні трошки більшому ніж довоєнний рівень. Це приблизно 26-27% в структурі банківських балансів. До війни це було трошки більш як 20%

За словами Рожкової, що наразі структура балансів НБУ виглядає прийнятною навіть попри значні обсяги фінансування дефіциту бюджету через купівлю ОВДП.

Рожкова також висловила надію, що у 2025 році кредитний портфель зростатиме такими ж темпами. Вона додала, що наразі не бачить на цьому анпрямку ризиків для фінансової стабільності.

Ми очікуємо, що в 2025 році кредитний портфель зростатиме такими ж темпами – 20-25 %. Це буде балансувати вкладення в ОВДП. Ми тут не бачимо ризиків для фінансової стабільності