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Переважна частина коштів, призначених на фінансування обороноздатності, повертається у банківський сектор - НБУ

Київ • УНН

 • 562 перегляди

За словами Катерини Рожкової, кошти, виділені на оборону, повертаються до банків у вигляді виплат військовим. Також зросла частка вкладень банків в ОВДП до 26-27%.

Переважна частина коштів, призначених на фінансування обороноздатності, повертається у банківський сектор - НБУ

Переважна частина коштів, які уряд залучає для фінансування обороноздатності, повертаються до банківського сектору у вигляді виплат військовим. Про це повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, пише УНН.

Деталі

Переважна частина коштів, які залучає сьогодні уряд для фінансування обороноздатності, повертаються у банківський сектор у вигляді виплат військовим. Таким чином не "висушується" ліквідність банківського сектору

- повідомила Рожкова.

Вона також додала, що облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зросла у порівнянні з довоєнним періодом.

В структурі банківських балансів частка вкладень в ОВДП знаходиться на рівні трошки більшому ніж довоєнний рівень. Це приблизно 26-27% в структурі банківських балансів. До війни це було трошки більш як 20%

- зазначила Рожкова.

За словами Рожкової, що наразі структура балансів НБУ виглядає прийнятною навіть попри значні обсяги фінансування дефіциту бюджету через купівлю ОВДП.

Наразі попри значні обсяги фінансування дефіциту бюджету через купівлю ОВДП структура балансів виглядає прийнятною навіть попри точку зору різних економічних теорій і підходів

- повідомила заступник голови НБУ.

Рожкова також висловила надію, що у 2025 році кредитний портфель зростатиме такими ж темпами. Вона додала, що наразі не бачить на цьому анпрямку ризиків для фінансової стабільності.

Ми очікуємо, що в 2025 році кредитний портфель зростатиме такими ж темпами – 20-25 %. Це буде балансувати вкладення в ОВДП. Ми тут не бачимо ризиків для фінансової стабільності

- підсумувала Рожкова.

Доповнення

Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова повідомила, що станом на сьогодні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу та ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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