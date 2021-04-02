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Представительство президента в Крыму обратилось к СБУ и ГПСУ из-за гастролей комика из РФ

Представительство президента в Крыму обратилось к СБУ и ГПСУ из-за гастролей комика из РФ

Киев  •  УНН

 • 16754 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Представительство президента Украины в Крыму и Севастополе обратилось к Госпогранслужбы и СБУ из-за российского комедийного исполнителя Ивана Абрамова, который посещал оккупирован Крым в обход украинского законодательства и теперь планирует гостролюваты Украины. Об этом сообщает представительство президента в АРК, передает УНН.

Цитата

“Представительство из открытых источников стало известно о намерении провести в течение мая 2021 года в Украине гастрольный тур российского комедийного исполнителя (выступает в жанре „Stend Up“) Ивана Абрамова, который планирует выступления в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

По результатам мониторинга Представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в открытых источниках информации имеющиеся сведения о сольном концерте Абрамова в г. Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 года в так называемом “Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым”.

“В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде в временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в 2019 году, Представительство обратилось к Государственная пограничная служба Украины и Служба безопасности Украины с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по гр. Абрамова”, — резюмировали в представительстве.

Дополнение

СБУ ведет расследование по 59 российских артистов, незаконно посещали оккупирован Крым.

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