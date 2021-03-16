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СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим

СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим

Київ • УНН

 • 14429 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Щодо 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження. Про це Крим.Реалії повідомили у Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею КК України про “порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, мова йде про артистів зі списку, складеного Ізраїльської асоціацією акторів “Маген”. Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися до СБУ з проханням розпочати кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим з гастролями.

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Крайова рада українців Криму (КРУК) також вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування окупованого Криму російськими діячами культури.

Раніше

Офіційний Київ заявив, що "ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження".

Нагадаємо

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.

Українські Національні Новини

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