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Представництво президента в Криму звернулося до СБУ та ДПСУ через гастролі коміка з РФ

Київ • УНН

 • 16760 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Представництво президента України в Криму та Севастополі звернулося до Держприкордонної служби і СБУ через російського комедійного виконавця Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і тепер планує гостролювати Україною. Про це повідомляє представництво президента в АРК, передає УНН.

Цитата

“Представництву з відкритих джерел стало відомо про намір провести протягом травня 2021 року в Україні гастрольний тур російського комедійного виконавця (виступає у жанрі „Stend Up“) Івана Абрамова, який планує виступи у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатом моніторингу Представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Абрамова у м. Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому “Державному академічному музичному театрі Республіки Крим”.

“У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі при в’їзді до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до Державна прикордонна служба України та Служба безпеки України з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення щодо гр. Абрамова”, — резюмували у представництві.

Доповнення

СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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