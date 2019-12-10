Представителей "Зари" назвали лучшим игроком и тренером тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который в матче с "Динамо" забил мяч и сделал ассист. Он опередил полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца, форварда "Колоса" Арни Вильхамссона, а также атакующих игроков "Десны" Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова

Зато лучшим тренером был признан Виктор Скрипник из "Зари".

Добавим, что в состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, что Михайличенко уже признавался лучшим игроком тура соревнований. Это произошло по итогам 6 тура.