Представників "Зорі" названо кращим гравцем та тренером туру УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17-го туру, а також кращого наставника, повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув захисник "Зорі" Богдан Михайліченко, який у матчі з "Динамо" забив м’яч та здійснив асист. Він випередив півзахисника "Олександрії" Кирила Ковальця, форварда "Колоса" Арні Вільхамссона, а також атакувальних гравців "Десни" Владислава Калітвінцева й Олександра Філіппова

Натомість кращим тренером був визнаний Віктор Скрипник із "Зорі".

Додамо, що до складу експертної ради потрапили: Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що Михайличенко вже визнавався кращим гравцем туру змагань. Це відбулося за підсумками 6 туру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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