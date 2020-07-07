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Представителей "Десны" признали лучшими игроком и тренером тура УПЛ

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинская Премьер-лига объявила результаты опроса по поводу наград лучшему тренеру и футболисту 29 тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал капитан “Десны” Денис Фаворов, опередивший полузащитника “Шахтера” Алана Патрика.

В борьбе за звание лучшего наставника выигрыш достался Александру Рябоконю (“Десна”). Его средний балл по пяти критериям составил 4,6 из 5-ти возможных.

Добавим также, экспертного совета УПЛ вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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