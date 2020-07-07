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Представників "Десни" визнано кращими гравцем та тренером туру УПЛ

Представників "Десни" визнано кращими гравцем та тренером туру УПЛ

Київ • УНН

 • 10472 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила результати опитування з приводу нагород найкращому тренерові та футболістові 29 туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув капітан “Десни” Денис Фаворов, який випередив півзахисника “Шахтаря” Алана Патрика.

У боротьбі за звання кращого наставника виграш дістався Олександру Рябоконю (“Десна”). Його середній бал в п’яти критеріях склав 4,6 із 5-ти можливих.

Додамо також, до експертної ради УПЛ увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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