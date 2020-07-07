Представників "Десни" визнано кращими гравцем та тренером туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув капітан “Десни” Денис Фаворов, який випередив півзахисника “Шахтаря” Алана Патрика.

У боротьбі за звання кращого наставника виграш дістався Олександру Рябоконю (“Десна”). Його середній бал в п’яти критеріях склав 4,6 із 5-ти можливих.

Додамо також, до експертної ради УПЛ увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.