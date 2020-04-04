Представители Минреинтеграции осмотрели Северо-Крымский канал

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На текущей неделе специалисты сектора Минреинтеграции в Херсонской области общего с коллегами из Представительства Президента Украины в Автономной республике Крым осуществили мониторинг условий пересечения административной границы с временно оккупированной территории и обеспечения санитарных условий на КПВВ, а также осмотрели Северо-Крымский канал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию министерства.