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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76696 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90561 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100583 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100003 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107526 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94147 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 103851 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106223 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители Минреинтеграции осмотрели Северо-Крымский канал

Представители Минреинтеграции осмотрели Северо-Крымский канал

Киев  •  УНН

 • 27793 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На текущей неделе специалисты сектора Минреинтеграции в Херсонской области общего с коллегами из Представительства Президента Украины в Автономной республике Крым осуществили мониторинг условий пересечения административной границы с временно оккупированной территории и обеспечения санитарных условий на КПВВ, а также осмотрели Северо-Крымский канал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию министерства.

Учитывая общественный резонанс, был совершен обзор гидротехнического сооружения в Каланчацком районе вблизи административной границы с АРК, которое в период временной оккупации перекрывает Северо-Крымский канал.

Согласно информации Управления Северо-Крымского канала, наполнение ПКК днепровской водой началось 11 марта. По состоянию на 3 апреля русло канала на территории Херсонской области заполнено до рабочих уровней, обеспечено наполнение Александровского и Перекопского каналов, а также межхозяйственных сетей.

"Подача воды в Крым через канал возможна только после деоккупации - эту позицию Украины неоднократно выражала", - отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По итогам визита подготовлен комплексный отчет, на основании которого будут разработаны рекомендации по совершенствовании работы КПВВ.

Украинские Национальные Новости

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