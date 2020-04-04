Представники Мінреінтеграції оглянули Північно-Кримський канал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На поточному тижні фахівці сектору Мінреінтеграції у Херсонській області спільного з колегами з Представництва Президента України в Автономній республіці Крим здійснили моніторинг умов перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією та забезпечення санітарних умов на КПВВ, а також оглянули Північно-кримський канал. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію міністерства.
Зважаючи на суспільний резонанс, було здійснено огляд гідротехнічної споруди у Каланчацькому районі поблизу адміністративної межі з АРК, яка на період тимчасової окупації перекриває Північно-Кримський канал.
Згідно з інформацією Управління Північно-Кримського каналу, наповнення ПКК дніпровською водою розпочалося 11 березня. Станом на 3 квітня русло каналу на території Херсонської області заповнено до робочих рівнів, забезпечено наповнення Олександрівського і Перекопського каналів, а також міжгоспордарських мереж.
“Подача води в Крим через канал можлива тільки після деокупації — цю позицію Україна неодноразово висловлювала” — відзначив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.
За підсумками візиту підготовлено комплексний звіт, на підставі якого будуть розроблені рекомендації щодо вдосконаленні роботи КПВВ.