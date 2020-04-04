Представники Мінреінтеграції оглянули Північно-Кримський канал

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На поточному тижні фахівці сектору Мінреінтеграції у Херсонській області спільного з колегами з Представництва Президента України в Автономній республіці Крим здійснили моніторинг умов перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією та забезпечення санітарних умов на КПВВ, а також оглянули Північно-кримський канал. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію міністерства.