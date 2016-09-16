Представители Крыма, которых выберут в Госдуму РФ, попадут в санкционный список - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Крымские представители, которые пройдут в Госдуму РФ, попадут в санкционный список. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.
"Те, кто будет избран в Госдуму в Крыму, - на самом деле покупают членский билет в "санкционный клуба". Добро пожаловать", - сообщил Президент.
Он еще раз подчеркнул, что Украина не признает легитимисть этих выборов.
Напомним, 8 сентября Верховная Рада призвала международные организации и парламенты иностранных государств не признавать результатов выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму.
Добавим, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест относительно проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации на временно оккупированных территориях.