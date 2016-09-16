Представники Криму, яких оберуть у Держдуму РФ, потраплять у санкційний список — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кримські представники, які пройдуть у Держдуму РФ, потраплять у санкційний список. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) “Світ, Європа та Україна: шторми змін”, передає кореспондент УНН.
“Ті, кого оберуть до Держдуми у Криму, — насправді купують членський квиток до „санкційного клубу“. Ласкаво просимо”, — повідомив Президент.
Він ще раз наголосив, що Україна не визнає легитимість цих виборів.
Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав не визнавати результатів виборів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму.
Додамо, що Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо проведення виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях.